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Метель, дождь и гололед ожидаются в Казахстане во вторник

дорога, погода, штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях страны на 15 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Уральске низовая метель, гололед.

На большей части Северо-Казахстанской области осадки (дождь, снег). На севере, западе, юго-востоке области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, юго-востоке области 15-20 м/с, днем на юго-востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных районах Жетысуской области сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных и предгорных районах туман. Ветер юго-западный на севере и востоке области, 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с, ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на западе, севере, в горных районах области 15-20 м/с, временами порывы 23-28 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области гололед. Ветер западный, 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Кызылорде ветер западный, 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, востоке, западе области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области гололед. Ветер западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области, 15-20 м/с, в горных районах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте утром и днем сильные осадки (преимущественно дождь). Ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер западный, порывы 15-20 м/с.

На большей части Улытауской области гололед, низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер западный, на большей части области порывы 17-22 м/с, на северо-востоке области временами 28 м/с. В Жезказгане временами гололед. Ветер западный, временами порывы 17-22 м/с.

На юге, востоке Актюбинской области метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер северо-западный, порывы 15 м/с.

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