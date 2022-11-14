В Атырау в оставшиеся без света микрорайоны подали электричество

В микрорайонах Геолог, Жулдыз, Томарлы, Бирлик и вокзал в городе Атырау восстановлена подача электричества, сообщает Zakon.kz.

По данным Атырауского городского отдела образования, в детском саду № 35 и школе им. Борана Нысанбаева, учащиеся школы № 36 в Геологе завтра, 15 ноября занятия пройдут онлайн. При включении электрического освещения учащиеся второй смены этих учебных организаций продолжат занятия в штатном режиме. Детский сад № 35 завтра работать не будет.

В ночь с 13 на 14 ноября в микрорайон Бирлик города Атырау произошло возгорание на электрической подстанции № 18. В результате несколько микрорайонов города остались без света, в некоторых образовательных учреждениях занятия проходили в онлайн формате.

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На данный момент последствия аварии устранены. Ситуация находится на личном контроле главы региона.

8 ноября Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Атырауской области поручил решить проблемы в регионе с электроэнергией, а также водой.