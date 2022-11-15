Жительница Караганды издает свои книги и дарит их воспитанникам детдомов

Детская писательница из Караганды Елена Пономаренко издает свои книги и дарит их воспитанникам детских домов, сообщает Zakon.kz.

Произведения по мотивам казахских народных мифов пользуются большой популярностью. Однако в магазинах эти книги не встретить. На большие тиражи автору не хватает средств, отмечает телеканал "Астана".

Пономаренко всю жизнь посвятила книгам и театральному искусству. Работала библиотекарем, ставила пьесы в студенческом театре. Всегда хотелось сказать больше, выразить себя в творчестве, рассказывает писательница. Всерьез взяться за перо помог литературный конкурс в Алматы.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

За почти 20 лет она написала 17 книг для детей и 3 для взрослых. Говорит, старается переложить научные знания о природе Казахстана на творческий лад. Показать животных и птиц степей через волшебные сказки.

Птичья азбука. С этой стороны может изучать азбуку. А с этой стороны здесь собраны все птицы центрального Казахстана. От А до Я. Все птицы. Но все собрано в сказках. Главная цель, чтобы ребенок пообщался с природой. Елена Пономаренко

Сборник сказок о казахстанских деревьях получил престижную высшую награду в литературном конкурсе имени Самуила Маршака в Москве. А рассказы о победах военных лет отметили в алматинском конкурсе "Война. Великие герои". Книги с удовольствием читают и принимают в школьных библиотеках, в детских домах. Но там они в единственном экземпляре, с сожалением говорит автор. Деньги удается найти лишь на небольшой тираж.

За свой счет. Иногда 10, иногда 15 экземпляров. На сколько хватит. Издать книгу тяжело. Найти художника тяжело. Найти спонсора тяжело очень. Я не преследую цель, чтоб книги продавались. Хочу, чтоб творчество издалось когда-нибудь. Елена Пономаренко

Первые читатели, и даже иногда заказчицы сюжетов – внучки Соня и Маша. Восьмилетняя Мария уже пошла по стопам бабушки – пишет сказки о том, что волнует ее друзей.