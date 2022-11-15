Некачественный сон может сказаться на здоровье – эксперт

Руководитель центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал о том, что некачественный сон может стать причиной острых респираторных заболеваний, диабета, болезней сердца и сосудов, сообщает Zakon.kz.

В беседе с KP.RU он уточнил, что недостаток сна не сам по себе приводит к заболеваниям — плохой сон нарушает работу иммунной системы.

В 2015 году в ходе эксперимента ученые выяснили, что риск заболеть у тех, кто спал меньше, возрастает на 250%. Именно поэтому сон и иммунитет неразлучны.

Согласно одной из гипотез, при нарушении сна происходит снижение уровня орексина. Это пептид, который вырабатывается в гипоталамусе. Он должен поддерживать человека в состоянии активного бодрствования. Орексин вырабатывается всего несколькими тысячами нейронов, но при этом обеспечивает мощнейшую активацию практически всех структур головного мозга.

При недостатке сна может нарушаться барьерная функция в желудочно-кишечном тракте. В результате различные инфекции начнут попадать в кровь, хотя обычно они задерживаются. Кроме того, могут быть нарушения в функционировании гематоэнцевалического барьера, который защищает мозг от токсичных веществ.

По словам Калинкина, ученые обращают внимание на ген немури, который так назван от японского слова "сон". У этого гена две функции. Например, он обеспечивает медленноволновой сон, который контролирует функцию иммунного ответа. Так что недостаток сна может приводить и к сбоям на генетическом уровне.

Также имеет значение не только продолжительности сна (это от 7 до 9 часов для взрослого человека), но и его качество.

Я это часто наблюдаю у пациентов с апноэ сна, а также с сильным храпом и сном с ярко выраженной гипоксией, то есть нехваткой кислорода и повышением уровня углекислого газа. Важно помнить: если человек постоянно встает по будильнику, то он точно не досыпает, – сказал доктор.

В том случае, если будильник необходим, эксперт советует делать его не звуковым, а световым. Он обеспечивает состояние бодрости в течение всего дня. Лучше всего ложиться спать до 11 часов вечера, а вставать пораньше.

Калинкин подчеркнул, что у людей-сов медленнее происходит процесс восстановления, потому что есть биологические часы, которые привязаны к смене дня и ночи. Поэтому у людей-сов чаще бывает диабет и ожирение.

Он указал, что у тех, кто любит вставать и ложиться рано, активнее вырабатывается соматотропный гормон. Его называют гормоном роста, который запускает синтез белков, восстанавливающих организм.