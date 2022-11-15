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Google заплатит $391,5 млн за незаконное отслеживание геолокаций пользователей

компания Фото: pixabay
Генпрокуратура штата Мичиган заявила о том, что американская компания Google должна выплатить ряду штатов США 391,5 млн долларов за незаконное отслеживание местоположения пользователей, связанного с настройками аккаунта, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, штат Мичиган вместе с еще 39 прокурорами других штатов достиг крупнейшего в истории страны досудебного урегулирования с компанией. Из общей суммы компенсации Мичиган получит 12 млн долларов.

Генпрокуратура Мичигана открыла расследование в отношении Google после статьи агентства Associated Press в 2018 году. В ней сообщалось, что компания собирала данные о местоположении с помощью других настроек после того, как пользователи отключали функцию, которая записывает историю геолокации устройств. 

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