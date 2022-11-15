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Трамп вновь потребовал у суда пересмотреть его блокировку в Twitter

Твиттер бан Трампа Фото: pixabay
Решение должно быть отменено, а дело возвращено для дальнейшего рассмотрения, говорится в исковом заявлении представителей экс-президента, сообщает Zakon.kz.

Представители бывшего президента США Дональда Трампа просят апелляционный суд отменить решение первой инстанции о законности его блокировки в Twitter и пересмотреть дело в пользу восстановления аккаунта, пишут РИА Новости.

Представители Трампа требуют выплаты компенсации и возвращения клиента на платформу, говорится в документе. И хотя сам политик ранее заявлял, что не намерен пользоваться сервисом микроблогов, а предпочтет собственную соцсеть Truth Social, адвокаты настаивают, что возможность возвращения должна быть ему предоставлена.

В мае суд в Калифорнии отклонил иск Трампа к Twitter с требованием восстановить его аккаунт и возместить ущерб от его блокировки.

Twitter бессрочно блокировал аккаунт Трампа 8 января 2021 года – спустя два дня после того, как его сторонники штурмовали Капитолий в попытке сорвать парламентскую процедуру утверждения победы демократа Джо Байдена на выборах президента США. Свое решение соцсеть объяснила тогда "риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

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