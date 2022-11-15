Автомобиль сгорел после аварии в Мангистауской области

Автомобиль сгорел в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге в районе села Атамекен. Авария произошла 14 ноября в 21:45, сообщает Zakon.kz.

Пожар полностью ликвидировали, на месте работала следственно-оперативная группа, пишет "Лада".

По информации полиции, в результате ДТП скончались два человека.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по ст. 345, ч. 4 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".