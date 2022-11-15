Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Автомобиль сгорел после аварии в Мангистауской области

Авто сгорело в Мангистауской области Фото: Zakon.kz
Автомобиль сгорел в результате дорожно-транспортного происшествия на дороге в районе села Атамекен. Авария произошла 14 ноября в 21:45, сообщает Zakon.kz.

Пожар полностью ликвидировали, на месте работала следственно-оперативная группа, пишет "Лада".

По информации полиции, в результате ДТП скончались два человека.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Мунайлинского района по ст. 345, ч. 4 УК РК "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Читайте также

Стрельба в кафе Актау: врачи рассказали о состоянии одного из пострадавших

Три страшных ДТП в Петропавловске: жители винят водителей и жуткие дороги

При взрыве в Стамбуле использовалась тротиловая бомба

Данияр Кунафин
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
Опубликовано фото женщины, предположительно оставившей бомбу в Стамбуле
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Последствия
Мощный взрыв прогремел в центре Стамбула
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления