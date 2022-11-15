Дональд Трамп не пришел в конгресс для показаний по делу о штурме Капитолия

Специальный комитет при конгрессе рассмотрит следующие шаги в связи с неявкой бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Экс-президент США Дональд Трамп отказался явиться по повестке, чтобы дать показания перед специальным комитетом палаты представителей конгресса по делу о штурме Капитолия, сообщает РИА Новости.

В конгрессе рассказали, что Трамп попытался оспорить данную повестку в суде, хотя ранее выражал готовность дать показания.

Спецкомитет усмотрел в действиях бывшего президента попытку "скрыться от расследования, отказываясь сделать то, что уже сделали до него более тысячи свидетелей" по делу о штурме Капитолия.

6 января 2021 года толпа сторонников Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.

Следственный комитет, сформированный в палате представителей, уже допросил за закрытыми дверями несколько сотен человек и инициировал уголовное преследование двух экс-советников Трампа — Стивена Бэннона и Марка Мидоуса — за отказ от дачи показаний.