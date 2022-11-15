Нехватку газа заметили на заправках Уральска

14 ноября в Уральске на АГЗС образовались очереди. На некоторых заправках газ отпускают только по талонам, сообщает Zakon.kz.

Топливо можно найти на маленьких станциях, но нужно будет отстоять большую очередь, пишет "Мой ГОРОД".

"По состоянию на 2 ноября остатки на газонаполнительных станциях составляют 180 тонн. В рамках утвержденного плана поставка сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области на ноябрь составляет 3438 тонн. Однако 26 октября ТОО "АНПЗ" уведомило Министерство энергетики о планируемом снижении производства газа на ноябрь. В связи с чем для конечных покупателей (АГЗС, ГНС) объем в рамках плана поставок равномерно будет снижен на 35%". Руководитель Управления энергетики и ЖКХ ЗКО Миржан Нуртазиев

В ноябре в ЗКО планируют поставить 2235 тонн.

"8 ноября в ТОО "АНПЗ" проинформировали о проведении текущего ремонта технологических установок с 7 по 14 ноября. Предварительный срок выхода ТОО "АНПЗ" на полную мощность и начало отгрузок для потребителей ЗКО – 18 ноября". Миржан Нуртазиев

По его словам, Министерство энергетики выделило дополнительный объем с АО "СНПС-Актобемунайгаз" в размере 504 тонн.

Похожая ситуация ранее складывалась и на заправках Атырау.