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О состоянии Айдоса Ербосынулы высказался американский спортивный обозреватель

казахстанский боксер Фото: Twitter/ShowtimeBoxing
В США поделились новостями о состоянии Айдоса Ербосынулы после введения в искусственную кому. Казахстанец попал в больницу после боя с Давидом Моррелем, сообщает Zakon.kz.

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Спортивный обозреватель из Миннеаполиса Патрик Ройссе сообщил положительную новость на фоне ситуации с казахстанским боксером Айдосом Ербосынулы, оказавшимся в критическом состоянии после своего последнего боя, пишет sports.kz.

В начале ноября Айдос проиграл нокаутом чемпиону мира WBA Regular кубинцу Давиду Моррелю, после чего его госпитализировали с кровоизлиянием в мозг и ввели в искусственную кому.

Однако Ройссе сообщил, что организаторы ивента – телеканал Showtime и арена Armory – уже запланировали очередной вечер бокса на конец года, что может быть воспринято как хороший знак.

"Showtime и Armory объявят боксерский кард на 17 декабря. Это может быть воспринято как указание на улучшение состояния Айдоса Ербосынулы. Казахстанский боксер остается в HCMC".Патрик Ройссе

Ранее выздоровления Айдосу пожелали Геннадий Головкин и Димаш Кудайберген.

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