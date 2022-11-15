Впервые в Казахстане появился сервис быстрых онлайн-выплат dtp.kz

В Алматы состоялась официальная презентация цифровой платформы по осуществлению онлайн-выплат. Простое решение для сложных ситуаций казахстанцам предложили в СК Freedom Insurance.

Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств принят в 2003 году. Цифровизация отечественного страхового рынка началась в 2019 году. Тогда автовладельцам стал доступен сервис по самостоятельному оформлению электронных полисов ОГПО на сайтах страховых компаний. А сегодня люди уже могут за максимально короткий срок получить компенсацию за ущерб, нанесенный им в ДТП, на банковскую карту, не выходя из дома.

Фото: Freedom Insurance

"У нас есть возможность создавать уникальные цифровые продукты в первую очередь благодаря технологичности нашего государства. Сегодняшняя синергия между государством и бизнесом создает продвинутый fintech, и в части автоматизации процессов мы уже опережаем многие страны. В 2019 году мы запустили онлайн-покупку полисов ОГПО ВТС через сайт и терминалы самообслуживания, что позволило нам спустя год продать почти 50% всех электронных полисов в РК. Однако мы все понимаем, что страхование начинается тогда, когда наступает страховой случай, и именно в этот момент важно, насколько удобный, быстрый и качественный сервис компания может предоставить своим клиентам. Сам по себе факт ДТП является большим стрессом для его участников, и потому платформа dtp.kz призвана избавить автовладельцев от дополнительных временных затрат. Я уверен, что упрощение процедур по оформлению страховых выплат станет инновационным шагом для всей отрасли", – отметил в своем выступлении главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

Фото: Freedom Insurance

Весь процесс от подачи заявления до получения выплаты на банковскую карту максимально упрощен и занимает около пяти-семи дней. Для этого нужно на сайте dtp.kz перейти в личный кабинет через СМС-код и подать заявку. Далее, следуя инструкции, сфотографировать на месте ДТП в разных ракурсах оба автомобиля (свой и виновника аварии), а также ВИН-код своего автомобиля. После этого – прикрепить к заявлению следующие документы: фото протокола, схему ДТП и объяснительные сторон, удостоверение личности, водительские права и техпаспорт автомобиля. Затем нужно пройти видеоидентификацию, тем самым подписать электронное заявление, которое будет рассмотрено страховщиком. После автовладелец получает СМС-сообщение с номером телефона оценщика, который проведет осмотр автомобиля и определит размер ущерба. При завершении оценки придет уведомление в виде СМС-сообщения.

В конце страховую выплату можно получить двумя способами: мгновенно на карту Freedom Bank или на карту любого другого банка в течение одного-трех дней.

Фото: Freedom Insurance

"С 2019 года компания отказалась от филиалов и работы страховых агентов, делая акцент на онлайн-страховании. Сегодня мы продолжаем эту тенденцию, внедряя на рынок страхования максимально удобные и выгодные цифровые продукты и сервис. Для нас важно, чтобы люди знали, что теперь благодаря современным технологиям они могут не переживать и не суетиться при сборе документов и не ждать месяцами компенсацию, как раньше. Теперь они будут получать ее на банковскую карту, в более короткие сроки", – рассказал советник председателя правления СК Freedom Insurance Азамат Керимбаев.