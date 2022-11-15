Минфин: Министерства и акиматы не успевают освоить более 400 млрд тенге

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства перечислил акиматы и министерства, которые не освоили в общей сложности 412 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 14,5 трлн тенге. При этом, по его данным, неисполнение составило 295 млрд тенге. Из них 17 млрд тенге – экономия. Не освоено – 278 млрд тенге.

"Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах индустрии и инфраструктурного развития, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и просвещения". Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев

Основными причинами неосвоения, по словам министра, являются технические проблемы в информационных системах казначейства, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, длительное проведение процедур заключения договоров и дополнительных соглашений.

"Расходы местных бюджетов составили 8,1 трлн тенге. Не исполнено – 520 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,3 трлн тенге. На 1 ноября им выделено 2,6 трлн тенге. Из них освоено – 94,1%. Не исполнено – 150 млрд тенге, в том числе экономия – 16 млрд тенге, не освоено – 134 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в Астане, а также в Мангистауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях". Ерулан Жамаубаев

Основными причинами неосвоения здесь, по словам главы Минфина, являются корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур и позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

Также 15 ноября министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства сообщил, что с начала года темп роста экономики Казахстана составил 2,5%.