Смаилов поручил министрам сдерживать рост цен на продукты
Глава правительства отметил, что экономика страны сохраняет умеренный темп роста.
По итогам 10 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 2,5% к соответствующему периоду прошлого года. Положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики.
"Так, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 4,3%. Рост в машиностроении составил 7,7%, в том числе в автомобилестроении – 18,3%, производстве электрооборудования – 12,4%, химической промышленности – 10,6%, легкой промышленности – 7,8%, сфере переработки нефтепродуктов – 3,7%, питания – 3,5%. Уверенно развивается строительная отрасль, где обеспечен рост на уровне 5%".Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
По словам премьера, важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. В целом рост инвестиций в основной капитал составил 6,7%. При этом наблюдается активность в привлечении инвестиций именно в недобывающих отраслях.
Высокие показатели роста инвестиций отмечены в операциях с недвижимостью, транспорте и складировании, сельском хозяйстве, промышленности.
"По всем основным макропоказателям отмечается рост в Костанайской, Акмолинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях, Алматы и Шымкенте. Наименьшие темпы роста наблюдаются в Улытауской, Абайской и Мангистауской областях".Алихан Смаилов
Алихан Смаилов подчеркнул, что для поддержания положительной динамики необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.
"Необходимо также сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен. Инфляция в октябре текущего года ускорилась. Наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов", – заявил Алихан Смаилов.
В связи с этим он поручил регионам до конца текущего года обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития Казахстана.
"До конца года осталось менее двух месяцев. Надо всем приложить усилия для завершения всех проектов и реализации планов, эффективного освоения бюджета", – заключил премьер-министр Казахстана.
На заседании правительства 15 ноября заместитель главы Нацбанка РК Берик Шолпанкулов рассказал о сохранении устойчивого инфляционного давления на экономику Казахстана.