Смаилов поручил министрам сдерживать рост цен на продукты

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства 15 ноября поручил принять меры по сдерживанию роста цен, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что экономика страны сохраняет умеренный темп роста.

По итогам 10 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 2,5% к соответствующему периоду прошлого года. Положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики.

"Так, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 4,3%. Рост в машиностроении составил 7,7%, в том числе в автомобилестроении – 18,3%, производстве электрооборудования – 12,4%, химической промышленности – 10,6%, легкой промышленности – 7,8%, сфере переработки нефтепродуктов – 3,7%, питания – 3,5%. Уверенно развивается строительная отрасль, где обеспечен рост на уровне 5%". Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

По словам премьера, важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. В целом рост инвестиций в основной капитал составил 6,7%. При этом наблюдается активность в привлечении инвестиций именно в недобывающих отраслях.

Высокие показатели роста инвестиций отмечены в операциях с недвижимостью, транспорте и складировании, сельском хозяйстве, промышленности.

"По всем основным макропоказателям отмечается рост в Костанайской, Акмолинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях, Алматы и Шымкенте. Наименьшие темпы роста наблюдаются в Улытауской, Абайской и Мангистауской областях". Алихан Смаилов

Алихан Смаилов подчеркнул, что для поддержания положительной динамики необходимо усилить работу по дальнейшей диверсификации экономики, привлечению инвестиций и созданию постоянных рабочих мест.

"Необходимо также сосредоточиться на работе по сдерживанию роста цен. Инфляция в октябре текущего года ускорилась. Наибольший вклад в этот процесс продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. Это говорит о недостаточности принимаемых мер, в первую очередь со стороны акиматов", – заявил Алихан Смаилов.

В связи с этим он поручил регионам до конца текущего года обеспечить достижение запланированных показателей социально-экономического развития Казахстана.

"До конца года осталось менее двух месяцев. Надо всем приложить усилия для завершения всех проектов и реализации планов, эффективного освоения бюджета", – заключил премьер-министр Казахстана.

На заседании правительства 15 ноября заместитель главы Нацбанка РК Берик Шолпанкулов рассказал о сохранении устойчивого инфляционного давления на экономику Казахстана.