Спрос на франшизу бренда Qazaq Оil растет в Казахстане

В Казахстане растет спрос на франшизу сети автозаправочных станций Qazaq Oil. Все больше индивидуальных предпринимателей решаются стать партнерами бренда.

Одним из свидетельств этого является открытие еще одной заправочной станции в Актюбинской области. Это десятая открытая по франшизе АЗС в стране.

Год назад предпринимателю Алмату Борантаеву пришла идея открыть автозаправку. Тем более пустой земельный участок вдоль трассы Самара – Шымкент у него имелся. О своей задумке он рассказал представителям Qazaq Оil. Предложение предпринимателя компания поддержала, и АЗС построили. Ее стоимость – 300 млн тенге.

Фото: Qazaq Оil

"Qazaq Оil предлагает партнерам сотрудничество на выгодных условиях, так сказать, бизнес "под ключ". От меня земля и строительство объекта, они дают свое имя, полностью обеспечивают нефтепродуктами и товарами народного потребления, готовы обучить персонал. Основной процент прибыли остается у меня, как владельца франшизы", – говорит индивидуальный предприниматель Алмат Борантаев.

Фото: Qazaq Оil

По словам бизнесменов, у франшизы Qazaq Oil много преимуществ. Во-первых, это популярный бренд, а проверенному имени всегда доверяют больше. Во-вторых, предприниматель не переживает, где взять нефтепродукты, чем заполнить мини-маркет. Дело в том, что компания берет на себя все важные задачи по ведению бизнес-процесса: от подбора персонала до системы учета нефтепродуктов. Причем большая часть выручки остается у предпринимателя.

Фото: Qazaq Оil

"На первый взгляд, франшиза в сфере нефтяного ретейла – это что-то странное и непонятное. Нам все же привычнее магазины одежды, парикмахерские или кофейни, работающие под известным брендом. С прошлого года мы предлагаем франшизу. Продукт становится все более популярным: уже 10 партнеров открыли свои заправки под нашим брендом, а в этом году ожидаем подключения еще пяти", – комментирует Асель Алимханова, PR-директор компании Qazaq Оil.

Фото: Qazaq Оil

Франшизу компания Qazaq Oil начала предлагать с прошлого года. 10-я заправочная станция партнерской сети открыта в селе Маржанбулак Актюбинской области. Придорожные АЗС оснащены самым современным оборудованием. При этом 85% товаров в магазинах сети – отечественная продукция. Сейчас в Актюбинской области работают две АЗС Qazaq Oil. В ближайшее время планируется открыть еще несколько на территории страны.