Казахстан совместно с тюркскими государствами планирует создать упрощенный таможенный коридор
Как следует из документа, упрощенный таможенный коридор – это электронная система, направленная на заблаговременный обмен информацией о товарах, перевозимых в торговле, открытая для использования на добровольной основе и может использоваться на всех видах транспорта.
Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью сокращения сроков проведения таможенного контроля, обеспечения его безопасности и развития обмена информацией в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых между территориями государств сторон и как результат – упрощения процедур таможенного контроля и создания более благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.
Как ожидается, соглашение об упрощении таможенного коридора подпишут Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для обсуждения.