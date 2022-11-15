Казахстан совместно с тюркскими государствами планирует создать упрощенный таможенный коридор

Комитет госдоходов подготовил проект постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительствами тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, упрощенный таможенный коридор – это электронная система, направленная на заблаговременный обмен информацией о товарах, перевозимых в торговле, открытая для использования на добровольной основе и может использоваться на всех видах транспорта.

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью сокращения сроков проведения таможенного контроля, обеспечения его безопасности и развития обмена информацией в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых между территориями государств сторон и как результат – упрощения процедур таможенного контроля и создания более благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Как ожидается, соглашение об упрощении таможенного коридора подпишут Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для обсуждения.