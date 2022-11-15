Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан совместно с тюркскими государствами планирует создать упрощенный таможенный коридор

Казахстан совместно с тюркскими государства планируют создать упрощенный таможенный коридор Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Комитет госдоходов подготовил проект постановления правительства "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительствами тюркских государств о создании упрощенного таможенного коридора", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, упрощенный таможенный коридор – это электронная система, направленная на заблаговременный обмен информацией о товарах, перевозимых в торговле, открытая для использования на добровольной основе и может использоваться на всех видах транспорта.

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью сокращения сроков проведения таможенного контроля, обеспечения его безопасности и развития обмена информацией в отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых между территориями государств сторон и как результат – упрощения процедур таможенного контроля и создания более благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности.

Как ожидается, соглашение об упрощении таможенного коридора подпишут Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для обсуждения.

Читайте также

Минюст: Законопроект об отмене статуса Елбасы еще не поступил в ведомство

Лариса Черненко
Азербайджан Казахстан Кыргызстан Турция Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Украина
Ситуация в Украине: Зеленский посетил Херсон, в ЕС заявили о неготовности обсуждать новые санкции против РФ
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления