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Когда МЧС озвучит результаты расследования по взрыву на шахте в Карагандинской области

Когда МЧС озвучит результаты расследования по взрыву в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин рассказал, когда озвучат предварительные заключения расследования взрыва на шахте им. Ленина в Карагандинской области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЧС отметил, что комиссия продолжает расследование ЧП.

"Предварительно мы будем давать заключение 23 ноября. Соберем в Караганде представителей СМИ и озвучим уже результаты проведения расследования". Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

3 ноября на шахте им. Ленина в Карагандинской области при бурении газодренажных скважин случился внезапный выброс газа, а позже в тоннеле начался пожар. В момент происшествия под землей находились 106 работников предприятия, 101 из них был эвакуирован.

В результате мощного взрыва погибли пять металлургов, еще четверо были экстренно госпитализированы. По данному факту начато расследование.

Позднее правительство выдвинуло требование к "АрселорМитталл Темиртау". Теперь компания должна будет вкладывать инвестиции в модернизацию угольного производства в объеме не менее 150 млрд тенге ежегодно, а также на дегазацию угольных пластов – 37 млрд тенге.

14 ноября министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев назвал условия для выдачи "АрселорМиттал Темиртау" экологического разрешения.

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АрселорМиттал МЧС РК Ильин Юрий Казахстан
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