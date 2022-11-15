Глава Миннацэкономики рассказал, стоит ли казахстанцам ждать ослабления тенге

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах правительства ответил на вопрос о возможной девальвации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Миннацэкономики отметил, что бывают ажиотажные, сезонные периоды, когда тенге ослабевает, но затем восстанавливает свои позиции.

"Сейчас мы видим, что в принципе курс тенге складывается ниже 460 тенге – это как раз тот курс, который закладывался нами при уточнении бюджета". Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Журналисты уточнили, стоит ли все-таки ждать девальвации.

В ответ министр покачал головой.

Ранее на заседании правительства Нацбанк заявил, что в октябре курс тенге по отношению к доллару укрепился на 1,7%.