Глава Миннацэкономики рассказал, стоит ли казахстанцам ждать ослабления тенге
Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах правительства ответил на вопрос о возможной девальвации, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава Миннацэкономики отметил, что бывают ажиотажные, сезонные периоды, когда тенге ослабевает, но затем восстанавливает свои позиции.
"Сейчас мы видим, что в принципе курс тенге складывается ниже 460 тенге – это как раз тот курс, который закладывался нами при уточнении бюджета". Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров
Журналисты уточнили, стоит ли все-таки ждать девальвации.
В ответ министр покачал головой.
Ранее на заседании правительства Нацбанк заявил, что в октябре курс тенге по отношению к доллару укрепился на 1,7%.
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