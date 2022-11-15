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В акимате Актобе озвучили цель программы "Бюджет Народного участия"

В акимате Актобе озвучили цель программы "Бюджет Народного участия" Фото: пресс-служба акимата Актобе
Цель программы "Бюджет Народного участия" - реализация народного желания. Программа "Бюджет Народного участия" по району "Астана" города Актобе реализуется с 2020 года.

Перечень работ, которые могут быть реализованы в рамках программы "Бюджет Народного участия":

  1. Озеленение территории.

  2. Обустройство тротуаров.

  3. Строительство и ремонт тротуаров, пандусов, канав.

  4. Создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты).

  5. Ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен.

  6. Ликвидация свалок.

  7. Установка и ремонт беседок, скамеек, урн и оборудования и конструкций для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования.

  8. Установка, ремонт и освещение спортивных (тренировочных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных площадок), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.

В акимате Актобе озвучили цель программы

Фото: пресс-служба акимата Актобе

Также в акимате уточнили и о порядке реализации:

  • с 20.02.2023 по 10.03.2023: сбор проектных предложений от жителей на сайте;

  • с 11.03.2023 по 25.03.2023: анализ поступивших проектных предложений;

  • с 26.03.2023 по 24.04.2023: голосование в электронном виде;

  • с 25.04.2023 по 30.04.2023: подведение результатов голосования и вынесение решения;

  • с 01.05.2023 составление бюджетных заявок по реализации проектных предложений.

Согласно статистическим данным, в 2020 году принят 41 проект, 10 проектов прошедших период голосования, реализованы в 2021 году.

Основные направления проекта:

  • установка и ремонт детских и спортивных площадок в ж/м Жанаконыс, Курашасай, Сазды, с/к "Айболит" - 8 проектов;

  • обустройство пешеходных переходов для нужд граждан с ограниченными возможностями (33 улицы по району) - 1 проект;

  • установка тротуара до школы №9- 1 проект.

В 2021 году на реализацию 10 проектов выделено 50 000 тыс. тенге.

В 2021 году было принято 17 проектов и 11 проектов прошедших голосование были реализованы в 2022 году.

В акимате Актобе озвучили цель программы

Фото: пресс-служба акимата Актобе

А именно:

  • благоустройство детской игровой площадки по улице Мәңгілік ел, дом № 16;

  • установка детской игровой площадки в ж/м Канагат;

  • текущий ремонт баскетбольной площадки на сквере Вечного огня;

  • установка детской площадки, спортивного и футбольного поля, уличных тренажеров во дворе дома по ул. Бр.Жубанова 300/1;

  • строительство сквера населенном пункте "Сазды" и были построены пешеходные тротуары до средних школ №47, №19, №20, №39, №10.

В связи с несвоевременным выполнением работ подрядной организацией, выигравшим проект благоустройства двора дома №5 ж/м Жанаконыс, установки на детской игровой площадке, в суд направлено исковое заявление с целью признания его недобросовестным участником, исполнение проекта перенесено на следующий год.

В 2022 году на реализацию проектов выделено 146 487 тыс. тенге.

В 2022 году принято 80 проектов. Из них экспертный совет одобрил и провел на голосование 57 проектов. В 2023 году запланирована реализация 51 проекта, набравшего соответствующие голоса. На сегодняшний день оформляются сметные документы и уточняются выделяемые средства.

Просим жителей принять активное участие и представить свой проект в программе "Бюджет Народного участия", если во дворе многоэтажного дома установлена старинная детская площадка, для строительства современной площадки, благоустройства двора, освещения и строительства спортивной площадки и детской площадки на удаленных жилых массивах, установки пешеходных дорожек.

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