Каракат Абден: Я знаю, что нужно семье, обществу и Родине

Предлагаем сделать обзор предвыборной программы кандидата в президенты РК Каракат Абден.

По ее мнению, возрождение и сохранение богатого исторического наследия, традиций и достижений казахского народа, а также правильное их использование в современных условиях должно являться одним из приоритетных направлений развития Казахстана.

Каракат Абден намерена достигнуть высоких показателей в повышении жизненного уровня населения страны.

Будучи экономистом, она не согласна со стереотипом, что социальные меры наносят огромные убытки государственной казне. Как отмечает кандидат, бюджет страны должен быть социализирован, и достигнуть этого можно через грамотное перераспределение бюджетных средств в пользу социальных программ.

В своей социально ориентированной программе, в которой затронуты все основные сферы жизни общества, кандидат уделяет особое внимание развитию института семьи.

Практически каждая семья, особенно многодетная, обладая огромным духовно-нравственным потенциалом, выступает в роли хранителя многовековых духовных ценностей народа, бережно передает из поколения в поколение накопленный опыт, тем самым закрепляя этические нормы в обществе.

Поддержка и укрепление семьи — залог успешного развития страны. Именно в семье формируются преемственность поколений, уважение к старшим, забота о детях, традиции взаимной поддержки, трудолюбие и стремление к знаниям. К. Абден нацелена на создание достойных условий жизни для всех казахстанских семей.

Фото: пресс-служба штаба Каракат Абден

В программе говорится, что главное богатство государства — человек, и пришло время кардинальной смены внимания от природных ресурсов к человеческим.

Программа направлена на повышение уровня социальной защищенности всех категорий граждан, включая многодетных матерей, представителей старшего поколения, молодежи, детей и лиц с особыми потребностями.

Охвачены меры, направленные на расширение доступа казахстанцев к качественным медицинским услугам, образованию и полноценной самореализации в обществе.

Среди этих мер можно особо отметить введение системы денежных сертификатов на получение жилья или оплату за его аренду за определенный период; признание домохозяек, воспитывающих детей, работниками, с включением соответствующего срока в их трудовой стаж; создание системы поддержки детей в соответствии с их способностями; обеспечение бесплатным питанием всех детей в образовательных учреждениях; унификацию системы помощи детям с орфанными заболеваниями; повышение стипендии студентам в соответствии с системой заработной платы; разработку комплексной системы лечения и реабилитации пожилых людей; развитие туристской отрасли в стране, в том числе этнотуризма как эффективного инструмента популяризации национальной культуры в стране и за рубежом.

Кандидат также выразила свою приверженность таким ценностям, как единство, патриотизм, трудолюбие, многогранная культура, семейные, духовно-нравственные и национальные ценности народа. Поэтому она предлагает ввести в систему образования курс по духовному развитию и культурно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, а также открыть специальные центры для гармоничного развития девочек.

Фото: пресс-служба штаба Каракат Абден

Именно эти главные аспекты, по мнению Каракат Абден, необходимы для устойчивого развития общества и для каждого казахстанца в отдельности. Как отметила Каракат Абден, настал момент, когда к гражданам нашего государства необходимо проявить материнскую заботу и рассматривать актуальные проблемы через призму восприятия матери своих детей, дочери своих родителей и, самое главное – дочери нашей великой Отчизны.

Она призывает казахстанцев выбрать тот путь развития страны, который позволит нам стать успешными, счастливыми, с желанием учиться, работать и творить на благо своей Родины, передавая духовные ценности подрастающему поколению. С полной программой кандидата можно ознакомиться на ее официальном сайте.

Заказчик: Уразгулов А.С., доверенное лицо кандидата в президенты Республики Казахстан Абден К. Ж.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в президенты Республики Казахстан Абден К. Ж.