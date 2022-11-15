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На оснащение техникой МЧС Казахстана потребуется 45 млрд тенге

МЧС Фото: Zakon.kz
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана подало заявку на техническое оснащение, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах правительства журналисты поинтересовались у министра, сколько денег нужно на полное оснащение МЧС техникой.

"Необходимо более 45 млрд тенге только на техническое оснащение. Производство и вертолетов, и техники — это дело не одного месяца и одной недели. Мы подали заявку по поэтапному увеличению, в том числе переоснащению наших подразделений. Поэтому, я думаю, что в течение трех, максимум пяти лет по оснащению мы добьемся показателей, которые нам позволят оперативно реагировать на все ЧС".Министр про чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Он также добавил, что следствие по пожарам в Костанайской области продолжается. Предварительно следователи уже задержали ряд должностных лиц. О результатах сообщат следственные органы.

2 сентября на территории двух лесничеств КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" в Костанайской области произошли пожары. 4 сентября их площадь превысила 43 тыс. га. Жителей начали эвакуировать. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.

В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил работу по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

7 сентября в 15:00 глава МЧС Казахстана Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

8 сентября премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что виновные в пожарах должны понести наказание. По его словам, в случившейся в Костанайской области ситуации было очевидно ненадлежащее и несвоевременное реагирование ответственных должностных лиц.

10 сентября в 10:00 в оперштабе ДЧС Костанайской области сообщили, что крупный лесной пожар в Аулиекольском районе потушен.

21 сентября Юрий Ильин рассказал, что МЧС не исключает человеческий фактор, как одну из версий возникновения пожаров.

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