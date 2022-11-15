В Казахстане ликвидировали 25 финансовых пирамид

15 ноября Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президенту доложили о ликвидации 25 финпирамид, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды, глава государства заслушал отчет о деятельности агентства за 10 месяцев 2022 года.

Президенту рассказали об искоренении практики повального возбуждения уголовных дел и минимизации вовлечения добросовестного бизнеса в орбиту уголовного преследования. В результате наблюдается ежегодная тенденция сокращения количества досудебных расследований – в сравнении с прошлым годом число зарегистрированных дел снизилось на 30%.

По словам Элиманова, принятые меры позволили возместить ущерб и обеспечить возврат активов на сумму свыше 300 млрд тенге. Кроме того, нейтрализовано 25 организованных преступных групп.

Вместе с тем пресечена деятельность 119 групп, осуществлявших незаконное обналичивание средств.

Главе государства также сообщили о ликвидации 25 финансовых пирамид с возмещением потерпевшим ущерба на 8,3 млрд тенге. В рамках борьбы с финансовыми пирамидами заблокировано порядка 8,8 тыс. сайтов и аккаунтов с противоправным контентом.

Как добавил Элиманов, финансовой разведкой выявлена деятельность 15 интернет-магазинов по розничной торговле наркотиками с оборотом 4,4 млрд тенге, в деятельность которых было вовлечено более 27 тыс. граждан.

Материалы по ним направлены в МВД и КНБ. В рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма с использованием цифровых активов агентством заключен меморандум о сотрудничестве с крупнейшей международной криптобиржей Binance.

Президента проинформировали о ходе прохождения Казахстаном взаимной оценки на предмет соответствия национальной "антиотмывочной" системы рекомендациям ФАТФ.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по пресечению деятельности финансовых пирамид, мошеннических схем, а также усилить меры по противодействию коррупции в рядах самого агентства.

Ранее Токаев принимал Элиманова в августе. Тогда он уточнил, что завершено расследование 857 дел, возмещен ущерб на 88 млрд тенге.