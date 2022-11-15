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Убившего мать карагандинца освободили от уголовной ответственности

больница, экспертиза, Караганда Фото: Zakon.kz
Мужчину, убившего в невменяемом состоянии свою мать, освободили от уголовной ответственности в Карагандинской области. Его будут принудительно лечить в психиатрическом стационаре специализированного типа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области, мужчина освобожден от уголовной ответственности по деяниям, которые предусмотрены по ст. 293, ч. 1, 99, ч. 1 УК РК.

"В удовлетворении исковых требований потерпевших отказано в связи с признанием последнего невменяемым и отсутствием лица, на которое по закону может быть возложена обязанность по возмещению причиненного преступлениями ущерба", – говорится в сообщении суда.

Постановление вступило в законную силу.

В Караганде 3 июня около 00:30 мужчина находился в состоянии хронического психического расстройства. Из хулиганских побуждений разбил стекла нескольких автомашин, припаркованных во дворе дома №31 по ул. Гапеева.

В ту же ночь примерно в 03:45 мужчина находился в квартире по ул. Гапеева, д. 29. Он убил свою мать металлической сковородой и нанес ей множественные ножевые ранения.

"Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы он страдает хроническим психическим расстройством, в период совершения преступлений находился в состоянии хронического психического расстройства, то есть не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", – рассказали в суде.

Мужчина не может предстать перед следствием и судом. Он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Его вина доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертизы и другими материалами уголовного дела.

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