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Законодательство РК

10 тонн золотосодержащей руды выявили в подпольном цехе в Жамбылской области

Подпольный цех с тоннами золотосодержащей руды Фото: pixabay
В Жамбылской области обнаружили подпольный цех с тоннами золотосодержащей руды. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, задержан 37-летний местный житель, являющийся хозяином цеха.

В сообщении ведомства сказано, что в подпольном цехе занимались обработкой сырья, камней, содержащих драгоценные металлы.

Также в хозпостройке частного дома обнаружены электрическая дробильная мельница, остатки измельченной руды, сито, магнит, тележки для транспортировки пород, лопаты, жидкость со ртутью, два больших котла и около 10 тонн золотосодержащей руды.

На складе на местного жителя, который и является хозяином цеха, работали двое мужчин.

Как уточняют правоохранители, начато досудебное расследование по ст. 295-1, ч. 1 УК РК "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".

Ущерб, причиненный государству, еще устанавливается.

Назначен ряд необходимых экспертиз, заключили в полиции.


14 ноября сообщалось, что на участке "Едилбай" в Жарминском районе Абайской области незаконно добывали золотосодержащую руду. Среди членов преступной группы есть иностранцы.


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