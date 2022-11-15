Курс доллара немного вырос на торгах 15 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,99 тенге, поднявшись на 1,10 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 65,61 тенге (+0,48).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 474,08 тенге, курс рубля – в 7,61 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 458-466 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 ноября.

Так, январские фьючерсы на Brent подешевели на 0,28% и составили 92,88 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI снизились на 0,61%, до 85,35 доллара за баррель.