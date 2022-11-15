Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курс доллара немного вырос на торгах 15 ноября

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,99 тенге, поднявшись на 1,10 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 65,61 тенге (+0,48).

Торгов по евро и рублю не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 474,08 тенге, курс рубля – в 7,61 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 458-466 тенге, российские рубли – по 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 15 ноября.

Так, январские фьючерсы на Brent подешевели на 0,28% и составили 92,88 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI снизились на 0,61%, до 85,35 доллара за баррель.

Читайте также

По итогам AQR обеспечена качественная трансформация бизнес-процессов банков

У казахстанцев осталось всего 1,5 месяца для подачи заявления на компенсацию по тенговым депозитам

29 лет стабильности тенге: как менялся дизайн национальной валюты Казахстана

Лариса Черненко
KASE
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления