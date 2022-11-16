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Музыка их связала: семья рассказала, как пронести любовь к творчеству через три поколения

Ансамбль Фото: из личного архива
Больше музыкальных заслуг чета Дарибаевых гордится только своими шестью детьми, которые, к слову, ничуть не уступают родителям в плане одаренности. Об успехах и секретах счастья талантливого семейства – в материале Zakon.kz.

Семейный ансамбль Дарибаевых существует уже более 30 лет, а его сплоченный коллектив все еще не пресытился творчеством. Оно и неудивительно, ведь существовать и радовать поклонников так долго группе помогает сплоченность ее участников. На сцене они – коллеги, а в жизни – одна большая семья, состоящая из трех поколений музыкантов.

"Основатель – мой отец. В 90-е годы мы были одной из топовых музыкальных групп Казахстана. Я тогда был ребенком, но когда подрос, поддержал родительскую инициативу и продолжил деятельность", – рассказал нынешний руководитель ансамбля Сакен Дарибаев.

Под его чутким управлением находятся родители, супруга, сестры и, конечно, юные звездочки – дети. Коих в семье шестеро – мальчик и пять девочек.

"Ребята у нас все творческие и приобщены к семейному делу. Кроме, конечно, самых маленьких. Старшая дочь обучается в музыкальной школе, ходит на фортепианное отделение. Вторая дочь – на отделение скрипки. Сын учится в школе для одаренных детей имени Ахмета Жубанова, тоже музыкант, фортепианное отделение. Четвертая дочь тоже учится в этой школе, ходит на скрипку".

Дарибаевы – от мала до велика – все как на подбор победители и призеры всевозможных конкурсов. Отмечены они в числе прочего и национальным – "Мерейлі отбасы". Однако останавливаться на достигнутом семейный подряд явно не собирается.

"Нет невозможного. Достичь можно любой цели, особенно если рядом есть те, кто в тебя искренне верит и поддерживает во всех начинаниях. Именно в этом, я думаю, заключается секрет успеха нашего ансамбля. Мы понимаем друг друга, нам интересно вместе. А когда есть понимание, единство, взгляд в одном направлении, семья состоится "на ура". Сакен Дарибаев

Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака, повышение статуса семьи. Преследует цели укрепления нравственности и духовности, повышения ответственности родителей в воспитании детей, пропаганды семейных ценностей.

К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения, а также участвуют в общественно полезной деятельности.

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