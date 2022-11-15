Свыше 20 кг марихуаны изъяли у водителя в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области остановили автомобиль Subaru и изъяли у водителя свыше 20 кг марихуаны, сообщает Zakon.kz.

Машину остановили на автодороге "Западный Китай – Западная Европа" на территории Тулькубасского района.

Задержание провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Тулькубасского РОП и батальона патрульной полиции.

"При обыске оперативники обнаружили в багажнике четыре мешка и сигаретную пачку с содержимым растительного происхождения. Подозреваемый, водитель иномарки, оказался ранее судимым жителем Тулькубасского района. Изъятые у подозреваемого вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению, наркотическим веществом является высушенная марихуана общим весом свыше 20 кг". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Данный факт зарегистрирован по ст. 296, ч. 4 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Подозреваемый арестован. Выясняются все обстоятельства произошедшего.