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Депутат указал на перекосы при строительстве школ в столице

Депутат указал на перекосы при строительстве школ в столице Фото: Zakon.kz
Депутат Аскар Смагулов на заседании маслихата заявил, что школы нужно строить не только на левом берегу, но и в старом городе и на окраинах. Иначе, по его словам, "складывается ощущение, что там живут люди "второго сорта", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев сообщил, что в столице в рамках проекта "Комфортная школа" планируется строительство ряда новых школ.

Так, по его данным, на левом берегу планируется строительство 16 новых школ по ул. Кайсенова, в районе пр. Туран – ул. Бухар жырау, в жилом массиве "Уркер", в районе пересечения ул. Е117 и Е26, Толе би и 758, ул. Орынбор и №37, Е48 и Е77, в районе ЖК "Бахыстан". А также школ в районе пересечения пр. Мангилик ел и ул. Е497, ул. Керей, Жанибек хандар, ул. Айтматова и ул. Хусейн бен Талал, а также в квадрате Е127, Е368, Е418 и Е535 на 2 тыс. мест.

В планах также строительство школы в районе пр. Кабанбай батыра, пересечения ул. Толе би и 24, пр. Туран и ул. Хусейн бен Талал и школы в районе пересечения пр. Кабанбай батыра и ул. Бухар жырау.

Из его доклада стало известно, что в трех других районах города планируется строительство восьми школ. Из них одной в районе Байконыр и двух – в районе Сарыарка. Остальные будут размещены в районе Алматы.

"Все участки были согласованы и утверждены руководством города". Руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев

Депутат маслихата Астаны Аскар Смагулов сказал, что большинство комфортных школ строится на левом берегу.

"Это и понятно, город, конечно, строится в сторону левого берега – новый город, новые школы. Но я хотел бы обратить внимание, что такие комфортные школы надо строить и в старом городе. Строить надо на окраинах нашего города, чтобы мы нивелировали исторически сложившееся, скажем так, неравенство между жителями нашего города. Между старым и новым городом, а то, так получается, что в старом городе, на окраинах живут люди "второго сорта". Так не должно быть. Именно сейчас складывается такое впечатление".Депутат маслихата Астаны Аскар Смагулов

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