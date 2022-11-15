Депутат указал на перекосы при строительстве школ в столице

Депутат Аскар Смагулов на заседании маслихата заявил, что школы нужно строить не только на левом берегу, но и в старом городе и на окраинах. Иначе, по его словам, "складывается ощущение, что там живут люди "второго сорта", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев сообщил, что в столице в рамках проекта "Комфортная школа" планируется строительство ряда новых школ.

Так, по его данным, на левом берегу планируется строительство 16 новых школ по ул. Кайсенова, в районе пр. Туран – ул. Бухар жырау, в жилом массиве "Уркер", в районе пересечения ул. Е117 и Е26, Толе би и 758, ул. Орынбор и №37, Е48 и Е77, в районе ЖК "Бахыстан". А также школ в районе пересечения пр. Мангилик ел и ул. Е497, ул. Керей, Жанибек хандар, ул. Айтматова и ул. Хусейн бен Талал, а также в квадрате Е127, Е368, Е418 и Е535 на 2 тыс. мест.

В планах также строительство школы в районе пр. Кабанбай батыра, пересечения ул. Толе би и 24, пр. Туран и ул. Хусейн бен Талал и школы в районе пересечения пр. Кабанбай батыра и ул. Бухар жырау.

Из его доклада стало известно, что в трех других районах города планируется строительство восьми школ. Из них одной в районе Байконыр и двух – в районе Сарыарка. Остальные будут размещены в районе Алматы.

"Все участки были согласованы и утверждены руководством города". Руководитель управления образования Касымхан Сенгазыев

Депутат маслихата Астаны Аскар Смагулов сказал, что большинство комфортных школ строится на левом берегу.