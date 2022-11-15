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Бекболат Молдабеков назначен вице-министром юстиции РК

назначен вице-министром юстиции РК Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Молдабеков Бекболат Серикович назначен на должность вице-министра юстиции РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-служба премьер-министра РК.

Бекболат Молдабеков родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова.

  • Трудовую деятельность начал в 2014 году аналитиком Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии".

  • С 2014 по 2016 год работал и.о. главного эксперта, главным экспертом Управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК.

  • 2016-2017 годы — главный эксперт Управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

  • 2017-2018 годы — руководитель управления развития новой информационной модели и экспертизы нормативно-технической документации Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

  • С 2018 по 2019 годы — заместитель директора Департамента цифровизации Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

  • 2019-2020 годы — директор Департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

  • С 2020 по 2021 годы работал директором Департамента цифровой трансформации, цифровых решений Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

  • С августа 2021 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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