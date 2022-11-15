В Астане открыли новую улицу

В столице 12 ноября было открыто движение по улице А62 на участке от улицы А91(Кордай) до трассы Астана – Караганда, сообщает Zakon.kz.

Улица позволяет обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом "Нурлы жол" и левобережной частью города, передает официальный сайт столицы.

Тем самым разгрузятся ул. Нажимеденова, Байтурсынова, часть транзитного транспорта уйдет с пр. Кошкарбаева, ул. Айнаколь, пр. Аблайхана и ул. Кобда и др.

Улица А62 восьмиполосная. Часть работ по ней завершена, открыто движение по четырем полосам. Работы по обустройству оставшихся четырех полос движения будут продолжены весной.

Ранее было открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост по проспекту Улы дала позволяет частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. Байтурсынова, Кошкарбаева, Нажимеденова, район Nova city, аллею "Мынжылдык", повысил доступность нового вокзала "Нурлы жол", жилых массивов Тельман и Промышленный, района гипермаркета "Метро", пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др.

Еще один автомобильный мост – по пр. Тауелсиздик через реку Есиль – будет открыт в 2023 году. Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.

За последние годы в столице было отремонтировано более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах.