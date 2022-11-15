Как будут проходить линии LRT в Астане
Фото: Zakon.kz
В ТОО "City Transportation Systems" рассказали, через какие районы столицы могут проложить линии LRT, передает корреспондент Zakon.kz.
В пресс-службе ТОО "CTS" сообщили, что в качестве предложения "Астанагенпланом" были озвучены локации по второй-четвертой очереди линии LRT.
К примеру, были предложены такие варианты:
вторая очередь – от пр. Кабанбай батыра до старого ж/д вокзала;
третья очередь – от ж/д вокзала "Нурлы жол" до старого вокзала;
четвертая очередь – ЖМ Уркер (Ильинка) и ул. Айтматова.
"Стоит отметить, что локации данных очередей озвучены в качестве предложений. Говорить о реализации второй-четвертой очередей еще преждевременно". Пресс-служба столичной транспортной компании
Обсуждение проекта генерального плана Астаны будет проходить с 15 по 18 ноября 2022 года в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан".
19 октября премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что на строительство LRT в Астане дополнительно выделят 20 млрд тенге.
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