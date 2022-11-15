Как будут проходить линии LRT в Астане

В ТОО "City Transportation Systems" рассказали, через какие районы столицы могут проложить линии LRT, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе ТОО "CTS" сообщили, что в качестве предложения "Астанагенпланом" были озвучены локации по второй-четвертой очереди линии LRT.

К примеру, были предложены такие варианты:

вторая очередь – от пр. Кабанбай батыра до старого ж/д вокзала;

третья очередь – от ж/д вокзала "Нурлы жол" до старого вокзала;

четвертая очередь – ЖМ Уркер (Ильинка) и ул. Айтматова.

"Стоит отметить, что локации данных очередей озвучены в качестве предложений. Говорить о реализации второй-четвертой очередей еще преждевременно". Пресс-служба столичной транспортной компании

Обсуждение проекта генерального плана Астаны будет проходить с 15 по 18 ноября 2022 года в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан".

19 октября премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что на строительство LRT в Астане дополнительно выделят 20 млрд тенге.