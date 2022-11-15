Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как будут проходить линии LRT в Астане

Астана, общественный транспорт, легкорельсовый транспорт Фото: Zakon.kz
В ТОО "City Transportation Systems" рассказали, через какие районы столицы могут проложить линии LRT, передает корреспондент Zakon.kz.

В пресс-службе ТОО "CTS" сообщили, что в качестве предложения "Астанагенпланом" были озвучены локации по второй-четвертой очереди линии LRT.

К примеру, были предложены такие варианты:

  • вторая очередь – от пр. Кабанбай батыра до старого ж/д вокзала;

  • третья очередь – от ж/д вокзала "Нурлы жол" до старого вокзала;

  • четвертая очередь – ЖМ Уркер (Ильинка) и ул. Айтматова.

"Стоит отметить, что локации данных очередей озвучены в качестве предложений. Говорить о реализации второй-четвертой очередей еще преждевременно". Пресс-служба столичной транспортной компании

Обсуждение проекта генерального плана Астаны будет проходить с 15 по 18 ноября 2022 года в здании ТОО "НИПИ "Астанагенплан".

19 октября премьер-министр РК Алихан Смаилов сообщил, что на строительство LRT в Астане дополнительно выделят 20 млрд тенге.

Читайте также

Депутат указал на перекосы при строительстве школ в столице

Гражданину дается шанс решить свою судьбу и судьбу государства – эксперт о важности предстоящих выборов

В акимате Актобе озвучили цель программы "Бюджет народного участия"

Мадина Мамырханова
Астана LRT
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления