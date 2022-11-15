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WP: Трамп хранил служебные документы в резиденции как трофеи

Хранил служебные документы в резиденции как трофеи Фото: Instagram/donaldjtrumpjr
Решение экс-президента США Дональда Трампа забрать себе секретные документы и хранить их в поместье в Мар-а-Лаго объяснялось стремлением оставить их в качестве трофеев. К такому выводу пришли федеральные прокуроры, расследующие дело бывшего американского лидера, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщают о том, что проверка федеральными властями резиденции и клуба Трампа в Мар-а-Лаго не выявила деловую выгоду от хранения секретных документов, которыми владел Трамп. Разговоры со свидетелями также не указали на попытки Трампа использовать, продавать или использовать секреты правительства. Вместо этого, по мнению источников газеты, экс-президент, не хотел отказываться от того, что, по его мнению, принадлежало ему.

Как отмечается в статье, политик неоднократно заявлял, что изъятые у него материалы принадлежат ему, а не правительству.

12 августа при обыске в доме экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР изъяли 11 наборов секретных документов, некоторые из них были помечены грифом "совершенно секретно".

Утром 15 ноября стало известно, что специальный комитет при конгрессе рассмотрит следующие шаги в связи с неявкой бывшего президента Дональда Трампа. Экс-президент США Дональд Трамп отказался явиться по повестке, чтобы дать показания перед специальным комитетом палаты представителей конгресса по делу о штурме Капитолия.

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