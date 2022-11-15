Ураган оставил без света десятки домов в Таразе

По Таразу промчался ураганный ветер. Синоптики зафиксировали его скорость 15-20 м/с, иногда с порывами до 23-28 м/с. Ураган сорвал кровлю с нескольких домов и вывел из строя трансформаторный узел, сообщает Zakon.kz.

14-15 ноября 2022 года в администрацию города поступили обращения со стороны жителей дома на проспекте Толе би №116 и 3-го переулка Менделева, дом №13. В домах сорвало кровлю.

На объектах образования и здравоохранения повреждений крыши не зарегистрировано.

"В настоящее время электросеть, идущая от распределительного пункта в районе "Шанырак" к 920-му трансформаторному узлу, из-за ветра вышла из строя и произошло аварийное отключение электроэнергии в 28 домах. Также произошло аварийное отключение электроэнергии четырех многоэтажных домов в 15-м микрорайоне (19-й участок)". Пресс-служба акимата города Тараза

Подрядной организацией дома временно обеспечены электросетью. Кроме того, от жителей частных домов поступило 16 заявлений об отключении электричества. По адресам работает шесть аварийных бригад ТГЭС для восстановления электричества.

"Ведется работа по восстановлению светофорных объектов на перекресте улиц Ниеткалиева – Жалаири. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и недопущения возникновения заторов организовано дежурство со стороны патрульной полиции". Пресс-служба акимата города Тараза

Повреждено 25 билбордов, три пилона, один забор, один МАФ, порван государственный флаг в Парке первого президента размером 6х12 м.