"Барыс" на выезде уступил "Автомобилисту"
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Игра прошла в Екатеринбурге. В составе гостей на матч было только одно изменение – вместо получившего повреждение Майкла Шапю в заявке оказался Алихан Асетов, передает официальный сайт "Барыса".
Стартовый отрезок прошел на приличных скоростях в исполнении обеих команд. Счет открыли хозяева – Ник Эберт нашел свободный лед и мощно щелкнул. Юлиус Гудачек среагировал на бросок, но отвести угрозу не смог.
Во втором отрезке "Автомобилист" воспользовался несогласованными действиями соперников в своей зоне, и Брукс Мэйсек упрочил преимущество своей команды. К сожалению, в третьем периоде астанчане так и не смогли найти свою игру и распечатать ворота Юхана Маттссона.
19 ноября подопечные Андрея Скабелки в Астане примут "Амура".
"Автомобилист" – "Барыс" 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)