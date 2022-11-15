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"Барыс" на выезде уступил "Автомобилисту"

Барыс уступил 2:0 Фото: hcbarys.kz
В заключительном матче выездной серии "Барыс" проиграл "Автомобилисту", сообщает Zakon.kz.

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Игра прошла в Екатеринбурге. В составе гостей на матч было только одно изменение – вместо получившего повреждение Майкла Шапю в заявке оказался Алихан Асетов, передает официальный сайт "Барыса".

Стартовый отрезок прошел на приличных скоростях в исполнении обеих команд. Счет открыли хозяева – Ник Эберт нашел свободный лед и мощно щелкнул. Юлиус Гудачек среагировал на бросок, но отвести угрозу не смог.

Во втором отрезке "Автомобилист" воспользовался несогласованными действиями соперников в своей зоне, и Брукс Мэйсек упрочил преимущество своей команды. К сожалению, в третьем периоде астанчане так и не смогли найти свою игру и распечатать ворота Юхана Маттссона.

19 ноября подопечные Андрея Скабелки в Астане примут "Амура".

"Автомобилист" – "Барыс" 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

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