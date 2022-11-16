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Полинезийское государство создаст цифровую версию самого себя

Полинезийское государство создаст цифровую версию Фото: pixabay
Полинезийское государство Тувалу в Тихом океане намерено воссоздать себя в онлайн-режиме в случае затопления из-за повышения уровня моря вследствие потепления климата, сообщает Zakon.kz.

Из-за отсутствия возможности противостоять последствиям изменения климата, министр иностранных дел страны Саймон Кофе сделал необычное заявление.

В обращении к участникам тематической конференции ООН в Египте он сказал, что Тувалу намерено воссоздать себя в онлайн-режиме, то есть "переместиться в облако".

У нас нет выбора. Острова не переживут быстрого подъема уровня моря. Мы сохраним нашу культуру, став виртуальной страной. Глава МИД Тувалу Саймон Кофе

Такой шаг подразумевает загрузку цифровой копии государства в метавселенную - онлайн-пространство, для взаимодействия с которым пользователям потребуется использовать технологии дополненной и виртуальной реальности.

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