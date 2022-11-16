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Илон Маск уберет из Twitter функцию, раскрывающую устройства пользователей

Маск уберет функцию раскрывающую устройства Фото: pixabay
В социальной сети Twitter не будет отображаться информация о том, с какого устройства была выложена публикация. О нововведении 14 ноября заявил новый владелец компании, американский предприниматель Илон Маск, сообщает Zakon.kz.

Об этом Маск написал на своей странице в социальной сети.

"Мы, наконец, перестанем указывать, с какого устройства был написан твит (пустая трата экранного пространства и вычислений) под каждым твитом". Илон Маск

Маск также извинился за медленную работу социальной сети во множестве стран. По его словам, обновление приложения для пользователей из Индии может занимать до 20 секунд, тем временем в США — не более двух. В скором времени эта проблема будет решена, говорится в сообщении.

Миллиардер считает это пустой тратой экранного пространства и вычислений.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму 44 миллиарда долларов по покупке Twitter. Сразу после приобретения компании бизнесмен уволил некоторых членов руководства, а затем сократил штат сотрудников почти в два раза.

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