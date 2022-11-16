В Украине заявили, что удар по энергосистеме страны стал самым массированным
Фото: pixabay
Украинская энергетическая инфраструктура 15 ноября подверглась самому массированному ракетному удару. Такое заявление сделал министр энергетики страны Герман Галущенко, сообщает Zakon.kz.
Удары пришлись как на объекты генерации, так и на систему передачи электроэнергии, написал глава ведомства в Facebook.
Как отметил Галущенко, последствия атаки могут сказаться не только на энергосистеме Украины, но и на энергосистемах соседних стран.
После ударов появились сообщения, что свет частично пропал в граничащей с Украиной Молдовой. Президент Зеленский заявил, что 15 ноября Россия выпустила по Украине 85 ракет.
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