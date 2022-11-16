В Украине заявили, что удар по энергосистеме страны стал самым массированным

Украинская энергетическая инфраструктура 15 ноября подверглась самому массированному ракетному удару. Такое заявление сделал министр энергетики страны Герман Галущенко, сообщает Zakon.kz.

Удары пришлись как на объекты генерации, так и на систему передачи электроэнергии, написал глава ведомства в Facebook.

Как отметил Галущенко, последствия атаки могут сказаться не только на энергосистеме Украины, но и на энергосистемах соседних стран.

После ударов появились сообщения, что свет частично пропал в граничащей с Украиной Молдовой. Президент Зеленский заявил, что 15 ноября Россия выпустила по Украине 85 ракет.