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Estée Lauder приобрела бренд Tom Ford

Estée Lauder приобрела Tom Ford Фото: pixabay
Американская парфюмерно-косметическая компания Estée Lauder объявила о покупке люксового бренда Tom Ford, сообщает Zakon.kz.

На сайте компании говорится, что общая стоимость сделки составляет 2,8 млрд долларов. Это самое крупное приобретение в истории The Estée Lauder Companies.

Стороны вели переговоры с августа 2022 года. Estée Lauder стала единственным владельцем TOM FORD и всей интеллектуальной собственности бренда.

В июне 2021 года ученые из США, по результатам проверки более 200 видов косметики, заявили о содержащихся в ней токсичных веществах. В частности, они выяснили, что 56 процентов тональных кремов, 48 процентов средств для губ и 47 процентов туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, который указывает на использование PFAS-веществ.

Некоторые вещества из класса PFAS медики связывают с раком почек и яичек, а также гипертонией, заболеваниями щитовидки, недостаточным весом при рождении и иммунотоксичностью у детей.

В числе брендов, продукцию которых проверили ученые, были L'Oréal, Estée Lauder, Clinique, Essence, Huda Beauty, Lancome, NYX, Too Faced, MAC, Maybelline, NARS и другие.

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