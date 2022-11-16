В Стамбуле установили причину возгорания авто в центральном районе
Фото: mynet.com
Техническая неисправность привела к возгоранию автомобиля 15 ноября в центральной части Стамбула, сообщает Zakon.kz.
Комментарий владельца сгоревшего транспортного средства опубликовала газета Sozcu.
"Я почувствовал запах дизельного топлива, когда ехал в машине. Затем я остановился, чтобы снять деньги из банкомата. В это время машина начала гореть и огонь перекинулся на соседние автомобили".Водитель машины
Огонь также повредил банкомат и близлежащее здание.
По информации газеты, полиция и пожарные не нашли на месте происшествия признаков теракта или поджога.
Инцидент произошел поздним вечером 15 ноября в районе Фатих в Стамбуле. На улице Коджа Мустафапаша горел автомобиль, пламя от которого перекинулось на рядом стоящие машины. Тогда же и произошел взрыв.
Происшествие приковало к себе внимание в связи с терактом, совершенным 13 ноября на людной пешеходной улице Истикляль в центре города.
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