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В Стамбуле установили причину возгорания авто в центральном районе

Взрыв, пожар, Стамбул Фото: mynet.com
Техническая неисправность привела к возгоранию автомобиля 15 ноября в центральной части Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Комментарий владельца сгоревшего транспортного средства опубликовала газета Sozcu.

"Я почувствовал запах дизельного топлива, когда ехал в машине. Затем я остановился, чтобы снять деньги из банкомата. В это время машина начала гореть и огонь перекинулся на соседние автомобили".Водитель машины

Огонь также повредил банкомат и близлежащее здание.

По информации газеты, полиция и пожарные не нашли на месте происшествия признаков теракта или поджога.

Инцидент произошел поздним вечером 15 ноября в районе Фатих в Стамбуле. На улице Коджа Мустафапаша горел автомобиль, пламя от которого перекинулось на рядом стоящие машины. Тогда же и произошел взрыв.

Происшествие приковало к себе внимание в связи с терактом, совершенным 13 ноября на людной пешеходной улице Истикляль в центре города.

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