В Казахстане выросло число суточных заражений коронавирусом

Фото: Zakon.kz

За прошедшие сутки в стране выявили 60 заболевших. Двумя днями ранее – 42. У 10 человек выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставили в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

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