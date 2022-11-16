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В Казахстане выросло число суточных заражений коронавирусом

Коронавирус в Казахстане 16 ноября Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране выявили 60 заболевших. Двумя днями ранее – 42. У 10 человек выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставили в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 747 человек (–584+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 661 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,

  • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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