В Казахстане выросло число суточных заражений коронавирусом
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране выявили 60 заболевших. Двумя днями ранее – 42. У 10 человек выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших предоставили в Минздраве, сообщает Zakon.kz.
На 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 747 человек (–584+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 661 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
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