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Признаком каких болезней могут быть боли в груди, рассказал врач

Боли в груди, боли в сердце, признаки Фото: pixabay
При появлении боли в груди люди ошибочно считают, что ее вызвали проблемы с сердцем. Существует много других возможных причин возникновения неприятных ощущений в этой области, рассказал российский специалист, кандидат высших наук Андрей Кондрахин, сообщает Zakon.kz.

Врач перечислил, заболевания каких органов могут стоять за сердечными болями, в комментарии для "Вечерней Москвы". По его словам, это могут быть язвы желудка. Проблемы с мышцами, легкими, пищеварительным трактом.

"Любая боль в грудной клетке у лиц старше 45 лет расценивается как боль в сердце, поэтому необходимо обратиться к терапевту и начать с ЭКГ. Если у человека младше 45 лет, то это чаще всего заболевания позвоночника и грудной клетки, если нет повышенного давления, сахарного диабета, ожирения или какой-нибудь другой причины для проблем с сердцем"Андрей Кондрахин

Врач описал и некоторые особенности именно сердечной боли. Как правило, она возникает внезапно и может превзойти возможные болевые пороги.

Боль может появиться при физической нагрузке или в покое. При сердечном приступе, вызванном выбросом углекислого газа, у человека наблюдается выраженная потливость, а боль в груди имеет резко выраженный характер.

Специалист отмечает, что боль в сердце может отходить в руку, подходить к открытой лопатке или в челюсть. Иногда боль может спуститься в область живота. В случае если боль ощущается в области челюсти, можно даже ошибочно лечить зубы вместо сердца, предупредил врач.

22 октября кардиолог назвал продукты, избыточное употребление которых приводит к тому, что в сердце начинают расти атеросклеротические бляшки.

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