Нутрициолог рассказала, можно ли пить кофе натощак

Нутрициолог Анна Макарова рассказала, когда лучше пить кофе: до или после еды. Специалист отмечает, что по времени соотношения с едой каких-то особых ограничений в приеме кофе для здорового человека не предусмотрено, сообщает Zakon.kz.

Но если у человека диагностированы язвенная болезнь желудка, синдром раздраженного кишечника, то ему запрещено пить кофе натощак, особенно эспрессо, пишет aif.ru.

Эксперт советует не смешивать кофе и алкоголь из-за резкого возрастания сердечно-сосудистой и печеночной активности.

Последнюю чашку кофе стоит пить за четыре часа до сна. Иначе возможно появление бессонницы, ухудшение качества сна.

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