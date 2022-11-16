Какие документы работодатель может хранить в электронном виде

Можно ли хранить в электронном виде и подписывать ЭЦП приказы по личному составу: о приеме, увольнении, премировании, отпуске, командировках, а также трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним? Такой вопрос прозвучал на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что согласно Трудовому кодексу, акты работодателя оформляются в письменной форме или форме электронного документа, удостоверенного посредством ЭЦП.

При этом предусматривается, что заключение трудового договора, внесение в него изменений и дополнений могут также производиться в форме электронного документа, удостоверенного посредством ЭЦП.

В Минтруда отметили, что закон "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" устанавливает, что если электронный документ соответствует требованиям закона и удостоверен посредством ЭЦП лица, имеющего полномочия на его подписание, то он равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Таким образом, работодатель вправе использовать автоматизированную систему кадрового делопроизводства, а созданные в соответствии с вышеуказанными требованиями электронные документы уже являются таковыми (документами: приказами, договорами и т.п.) без распечатывания их в бумажном формате.