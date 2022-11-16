Какие документы работодатель может хранить в электронном виде
В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что согласно Трудовому кодексу, акты работодателя оформляются в письменной форме или форме электронного документа, удостоверенного посредством ЭЦП.
При этом предусматривается, что заключение трудового договора, внесение в него изменений и дополнений могут также производиться в форме электронного документа, удостоверенного посредством ЭЦП.
В Минтруда отметили, что закон "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" устанавливает, что если электронный документ соответствует требованиям закона и удостоверен посредством ЭЦП лица, имеющего полномочия на его подписание, то он равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.
Таким образом, работодатель вправе использовать автоматизированную систему кадрового делопроизводства, а созданные в соответствии с вышеуказанными требованиями электронные документы уже являются таковыми (документами: приказами, договорами и т.п.) без распечатывания их в бумажном формате.