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Более 364 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

более 364 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца Фото: Zakon.kz
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, за 10 месяцев текущего года казахстанцам выплачено более 364 млрд тенге в виде государственных социальных пособий по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

В частности, в октябре на выплату государственных социальных пособий по инвалидности из республиканского бюджета было направлено 28,3 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 8,4 млрд тенге.

По информации Минтруда, на 1 ноября 2022 года государственные соцпособия по инвалидности получают 530,8 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 171,7 тыс. человек.

При этом средний размер соцпособий по инвалидности составил 53 364 тенге, пособий по случаю потери кормильца – 48 877 тенге.

В ведомстве пояснили, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума.

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