Глава государства назвал главную причину автомобильных заторов в Алматы

Касым-Жомарт Токаев во время встречи с населением Алматы 16 ноября отметил, что внимание следует уделить транспортной доступности школ и детских садов. Они в часы пик превращаются в главную причину автомобильных заторов, влекут за собой стресс для водителей и родителей, сообщает Zakon.kz.

В целом, для выявления проблем и выработки действенных решений в дорожно-транспортной сфере нужно активно привлекать горожан и независимых экспертов, сказал Касым-Жомарт Токаев.

"Значимой составляющей качества жизни в городе является также безопасность дорожного движения. Несмотря на позитивные тенденции, дорожно-транспортные происшествия – все еще частое явление. Нужно принимать комплексные меры для решения этой сверхважной проблемы. Люди – это наше главное богатство". Касым-Жомарт Токаев

Полиции для повышения уровня водительской и пешеходной культуры необходимо в полной мере задействовать потенциал гражданского общества, сказал президент.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы кардинально снизить количество трагических случаев на наших улицах и тротуарах. Сегодня основная доля пассажиропотока в Алматы приходится на автобусы и троллейбусы. При этом маршрутная сеть организована недостаточно эффективно". Касым-Жомарт Токаев

Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы, добавил глава государства.

"Нужно срочно менять эту ситуацию. Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена". Касым-Жомарт Токаев

Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге, добавил президент.

"Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц". Касым-Жомарт Токаев

Правительству совместно с акиматом следует проработать вопросы финансирования этих проектов, сказал глава государства.

"Необходимо также ускорить реконструкцию ключевых дорог на въезде в город. Эта важная работа должна быть синхронизирована в рамках Алматинской агломерации". Касым-Жомарт Токаев

Важнейшим приоритетом Алматы является неуклонное повышение качества жизни и благосостояния горожан, на что во многом влияет эффективность дорожно-транспортной системы, отметил глава государства.

"Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города", – сказал президент.

Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип "город для людей", сказал президент.

"Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается", – отметил Токаев.

Поэтому акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением, подчеркнул глава государства.