Президент поручил открыть 8 сервисных центров полиции в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

В стране начата системная реформа, нацеленная на внедрение сервисной модели полиции. Реализуемый в Алатауском районе пилотный проект показывает неплохие результаты, сказал президент Казахстана.

"Поэтому поручаю до конца следующего года открыть во всех районах города восемь сервисных центров полиции и создать межведомственные группы для обеспечения общественного порядка. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы", – отметил президент.

Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах.

"Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением". Касым-Жомарт Токаев

В этом году в Алматы совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Основная часть из них приходится на кражи и мошенничество, отметил глава государства.

"Ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон". Касым-Жомарт Токаев

Развитие системы видеонаблюдения – тоже важная работа, сказал президент. Так, на сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с Центром оперативного управления Департамента полиции города.

"Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника". Касым-Жомарт Токаев

Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением, отметил президент.

"Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города", – сказал президент.

Там нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию.

"Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей". Касым-Жомарт Токаев

Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году.