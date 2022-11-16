Поликлиники и больницы в Алматы устарели – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы 16 ноября высказался о сфере здравоохранения города, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, здесь стоит главная задача – развитие инфраструктуры и повышение качества обслуживания. Поликлиники и больницы в Алматы устарели.

"При строительстве жилых домов не учитывается продуманное расположение социальных объектов. Прежде всего это негативно влияет на жизнь горожан, препятствует доступности услуг для жителей и своевременному прибытию экстренных служб". Касым-Жомарт Токаев

Президент поручил акимату разработать отдельный план строительства и модернизации медицинских учреждений.

По его словам, это позволит снизить материнскую и детскую смертность, обеспечит предупреждение тяжелых заболеваний.

"Кроме того, необходимо развивать систему первичной медико-санитарной помощи. В следующем году должно начаться строительство многопрофильной больницы международного уровня. Проект должен быть реализован с помощью механизма государственно-частного партнерства". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в стремительно растущих районах города необходимо строить больницы с родильными отделениями. В целях сохранения здоровья населения, помимо лечения болезней, очень важна профилактика. В связи с этим необходимо создать условия для того, чтобы жители города вели здоровый образ жизни.

Президент отметил, что в настоящее время физкультурой занимается только треть алматинцев. В целом, в развитых городах существует такое понятие, как инфраструктуры здорового образа жизни.

По его словам, такая инфраструктура должна быть создана во всех районах Алматы. Сейчас спортивные объекты в городе в основном расположены в центре. В отдаленных районах их не хватает.

Президент поручил акимату ежегодно строить не менее трех физкультурно-оздоровительных комплексов.

Со 2023 года начнется реализация национального проекта. В стране модернизируют 32 районные больницы.