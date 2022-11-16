Для приведения в порядок всех ТЭЦ и тепловых сетей необходимо 1,2 трлн тенге – эксперт

Сможет ли Казахстан в короткие сроки восстановить энергетическую отрасль? Об этом корреспондент Zakon.kz поговорил с заслуженным энергетиком страны Жакыпом Хайрушевым, который считает, что для приведения в порядок всех ТЭЦ и тепловых сетей необходимо 1,2 триллиона тенге.

– Жакып Галиевич, какие проблемы теплоснабжения на сегодня имеются в Казахстане и в чем причина?

– В конце 60-х годов, когда наша энергосистема развивалась, образовывались новые города, области, речь не шла о какой-то экономике, увеличении или повышении производительности труда. Тогда было важно обеспечить теплом граждан. Не было никого рынка, никаких цен, тарифов. Электроэнергия стоила две копейки.

С началом рыночных реформ проблемы отрасли оголились. Нынешняя проблема возникла, потому что тепло оказалось на задворках отрасли электроэнергетики: то оно было у Министерства энергетики, потом передавалось в другое ведомство, после оказалось в ведении акиматов областей, городов, у которых основная цель – это, естественно, социальное благополучие, а не нормальное функционирование системы теплоснабжения.

Вот это и привело к тому, что мы сегодня имеем: сильный износ, недогрев, разбалансирование системы. То есть в нынешнее состояние энергетическую отрасль привело то, что мы ежегодно пытались нашу энергетическую отрасль подстроить под политику.

Сегодня доходы населения не очень высокие, и коммунальные услуги занимают большую часть доходов. Тарифы искусственно сдерживались. Существующие тарифы не позволяли проводить ремонтные работы, повышать заработную плату, поддерживать как-то молодых специалистов. Все это сегодня вылилось в эти внештатные ситуации, которые мы имеем в городах.

– Бытует мнение, что проблемы в основном в ТЭЦ, которые в частных руках. Согласны ли вы с этим утверждением?

– Конечно, не согласен. Проблемы у всех одинаковые, они системные. Мы все это время занимались тушением пожара то в одном, то в другом месте. Сегодня энергетика и теплоэнергетика оказались вот в таком разбитом состоянии. Здесь комплексно надо решать вопрос. Это давно уже озвучено.

К примеру, к аварийной ситуации на Риддерской ТЭЦ, конечно, привела безответственность руководства теплоэлектроцентрали. Кроме того, там очень слабый персонал. Районный центр расположен на окраине восточной части страны, все "сливки" людей работают на таком крупном предприятии, как Казцинк. А у ТЭЦ проблемы с кадрами. Почему?

Потому что нет социального лифта, не предоставляется жилье, нет нормальной заработной платы, в общем, специалист не уверен, что, будучи энергетиком, чего-то в жизни добьется. И он переходит на более высокооплачиваемую работу. Поэтому прежде чем приступать к каким-то реформам, нужно понять, в каком состоянии находится и чем "дышит" наша энергетическая отрасль в целом. Необходимо провести исследования, аудит всех систем теплоснабжения вместе с ТЭЦ.

– То есть за 30 лет этого не проводилось?

– Проводилось точечно. И по заказу отдельных компаний, которые эти исследования в свою сторону тянули. А вот под эгидой Министерства энергетики исследования не проводилось. Здесь важно, чтобы исследования провел именно компетентный государственный орган.

Чтобы с этим можно было пойти в правительство и сказать – ну вот такое состояние сегодня этой отрасли, для этого требуется то-то, то-то. Этого, к сожалению, не делалось. Но я думаю, в этом году все-таки начнем эту работу.

– На днях министр энергетики РК Болат Акчулаков сказал, что для обновления всей энергетической системы Казахстана необходимо 500 млрд тенге.

– Даже больше. По моим подсчетам, для приведения в порядок всех ТЭЦ и тепловых сетей необходимо 1,2 триллиона тенге.

– А откуда эти деньги государство возьмет? Через повышение тарифа?

– В том числе да. Никто не хочет повторения январских событий. Но правительство, я знаю, работает над тем, чтобы эти тарифы поднимались постепенно. Будут предусмотрена адресно-социальная помощь из бюджета.

– В каких городах на сегодня система теплоснабжения хуже?

– В городах Уральск, Кентау, Кызылорда, Тараз, Степногорск оборудование ТЭЦ изношено на 80%. Одной из причин разбалансированности является то, что у Комитета по энергонадзору отсутствует возможность более детально изучить эти объекты. У них надзора нет сегодня, остался только контроль. Их никуда не пускают, они могут только визуально осмотреть объекты.

Проверить, исполняется ли инвестиционная программа, есть ли запас топлива, пришел ли мазут, он не может. И еще один немаловажный момент – в каждом регионе всего по пять-шесть специалистов, а территория Казахстана большая. От областного центра некоторые районные центры находятся в 500-600 км. У специалистов зачастую нет даже физической возможности проверить ту или иную котельную или подстанцию.

Утраченное влияние госэнергонадзора на нашу систему тоже надо усиливать. Всего в Казахстане 37 ТЭЦ, из них 22 – в частных руках. 28 ТЭЦ эксплуатируются свыше 50 лет, 9 – свыше 30 лет.

– Насколько реально модернизировать и построить 3,7 гигаватт электрогенерирующих мощностей и теплоэлектроцентралей?

– Эти цифры появились не с воздуха и вложены в уста президента не случайно. Это глубоко проработанные вопросы Министерства энергетики и участников рынка электроэнергии. В ближайшие семь лет мы 3,7 гигаватт обязательно получим.