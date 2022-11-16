Касым-Жомарт Токаев высказался о роли президента в стране

Должность президента не столько привилегия, сколько колоссальная ответственность, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью Алматы 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Каждый, кто занимал и будет занимать этот пост, будет держать ответ перед тремя самыми взыскательными судьями – народом, историей и своей совестью, отметил президент.

"В моем понимании президент – наемный менеджер, с которым народ заключает контракт на определенный период. Тот, кто занимает высший государственный пост в стране в результате свободного волеизъявления граждан, фактически подписывает контракт, скрепленный голосами миллионов соотечественников", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Доверие – это самая благодатная почва, которая рождает благополучие, развитие и социальную сплоченность, добавил президент.

Во время встречи с общественностью Токаев обратился к молодежи. Также президент отметил, что Алматы должен усилить свой статус "города-сада".