12 интересных фактов о Казахстане

Казахстан – страна с богатым историческим и культурным прошлым, в которую хочется возвращаться. Это не только бескрайние степи, великолепная природа и разнообразная кухня. Редакция Zakon.kz подготовила небольшую подборку интересных сведений, чтобы напомнить об особенностях страны.

Нашу страну называют колыбелью тюркской цивилизации, которая расположена одновременно и в Европе, и в Азии. При этом не имеет собственного выхода к океану. Регулярно сюда приезжают туристы со всего мира, чтобы полюбоваться природными красотами региона и многочисленными достопримечательностями крупных городов Казахстана.

1. В Казахстане два часовых пояса. А степи Казахстана Комитет ООН по вопросам образования, науки и культуры внес в список особо охраняемых территорий.

2. Казахстан входит в Топ-10 стран, где чай пьют больше всего. По популярности среди напитков он уступает лишь воде.

3. В Алматы есть знаменитый Вознесенский собор, который находится на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Его уникальность в том, что он был построен без единого гвоздя.

4. Казахстан является самым северным местом в мире, куда в Кургальджинский заповедник прилетают розовые фламинго. Численность птиц доходит до 36 тысяч. Заповедник внесен в список ЮНЕСКО.

5. Телебашня на горе Кок-тобе в Алматы, построенная в начале 80-х годов, считается самой высокой телебашней в мире, если, конечно, учитывать ее высоту от уровня моря.

6. "Медеу" – самый большой в мире высокогорный каток для зимних видов спорта с самой большой площадью искусственного ледового поля –10,5 тыс. м².

7. Еще один интересный факт. Впервые лошади были одомашнены на территории современного Казахстана. Кроме того, на неосвоенных просторах казахских степей можно встретить диких верблюдов и лошадей.

8. В Казахстане расположено уникальное озеро Балхаш, половина воды в котором – пресная, а другая половина – соленая. Этот феномен ученые до сих пор не смогли объяснить.

9. Дымовая труба Экибастузской ГРЭС-2 считается самой высокой в мире, она даже на четверть выше Эйфелевой башни во французской столице.

10. Уже научно доказано, что исторической родиной яблок и тюльпанов является Казахстан. Именно из предгорья Заилийского Алатау эти красивые растения расселились по всем странам. Сегодня в мире насчитывается более 3 тыс. сортов этих цветов, и большая их часть – "потомки" местных тюльпанов. Также наша страна является хранителем прародительницы всех яблонь на планете – яблони Сиверса.

11. Еще одним интересным фактом стал слон из Карагандинского зоопарка. Жил он там еще до распада СССР. Многие считали его «говорящим», а звали индийского слона Батыром. Местные утверждали, что животное умело подражать звукам окружающего мира, а именно – речи людей, лаю собак и другим звукам. По рассказам самих сотрудников зоопарка, слон даже произносил свое имя и мог попросить воды. Благодаря таким способностям он стал настоящей звездой не только на просторах Советского Союза, но и за рубежом.

12. Русское слово "деньги" произошло от тюркского слова "тенге" – название современной валюты Казахстана.