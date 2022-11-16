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Законодательство РК

Первый замруководителя Администрации президента РК рассказал о размере госдолга Казахстана

тенге Фото: Zakon.kz
Первый заместитель руководитель Администрации президента РК Тимур Сулейменов высказался о госдолге Казахстана в кулуарах Форума стратегических инициатив в Астане 16 ноября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему Кабмин не перестает брать международные займы, увеличивая объем госдолга.

"Наш госдолг достаточно небольшой, у нас 27% к ВВП при общемировой стандартной 50%-60%". Тимур Сулейменов

При этом он отметил, что нужно делать для того, чтобы преобразовать страну в ближайшие семь лет.

"Идея – это начало. Но самое главное – это реализация. Не может только государство реализовывать, только президент, правительство, аким. Реализовывать нужно нам всем вместе. Мы из своей страны никуда не собираемся уезжать, это наша страна, и мы будем ее постепенно менять. Нам всем вместе ее менять, и поэтому ответственность на нас на всех". Тимур Сулейменов

8 сентября стало известно, что затраты на обслуживание госдолга Казахстана значительно выросли.

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